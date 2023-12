वीएचपी ने अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले भक्तों को क्यूआर कोड घोटाले की चेतावनी दी

Highlights अयोध्या राम मंदिर के लिए दान के नाम पर भक्तों को लूटने का एक रैकेट सामने आया विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने सोशल मीडिया पर एक चेतावनी जारी की इस मुद्दे को गृह मंत्रालय और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुखों को भेज दिया गया है

अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले मंदिर के लिए दान के नाम पर भक्तों को लूटने का एक रैकेट सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने सोशल मीडिया पर एक चेतावनी जारी की है जिसमें लोगों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर धोखाधड़ी करने की कोशिश करने वाले साइबर अपराधियों के शिकार न होने की अपील की गई है।

विहिप नेता ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर कहा कि "श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, उत्तर प्रदेश" शीर्षक से एक फर्जी सोशल मीडिया पेज बनाया गया है। क्यूआर कोड से लैस यह पेज उपयोगकर्ताओं से राम मंदिर निर्माण के नाम पर धन योगदान करने के लिए कहता है।

सावधान..!!

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से फर्जी आईडी बना कर कुछ लोग पैसा ठगी का प्रयास कर रहे हैं।