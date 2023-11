Uttarkashi rescue operation: 41 मजदूरों के लिए ऋषिकेश एम्स में रिजर्व किए गए आईसीयू बेड, दिल्ली की टीम पहुंची

Highlights 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए लगातार युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा, कल मिल सकती है खुशखबरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने उत्तरकाशी के सिल्कयारा में सुरंग बचाव अभियान का जायजा लिया

Uttarkashi rescue operation: उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए लगातार युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी गुरुवार को दो मजदूरों के साथ वॉकी-टॉकी पर बात की। सीएम ने इस दौरान उनसे उनका हाल चाल पूछा। वहीं दूसरी तरफ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ जिला प्रशासन की टीम लगातार मजदूरों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है।

#WATCH | Locals bring the 'doli' of the local deity to the Silkyara tunnel in Uttarkashi, where an operation is underway to rescue 41 trapped workers pic.twitter.com/MJPasqUMob — ANI (@ANI) November 23, 2023

उम्मीद है कि जल्द ही टनल में फंसे मजदूर बाहर आएंगे। यहां बताते चले कि टनल के पास चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का यह आखिरी चरण चल रहा है। टनल के बाहर एंबुलेंस तैनात कर दी गई है और मजदूरों के लिए ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में आईसीयू बेड आरक्षित किया गया है।

#WATCH | Union minister Gen. VK Singh (Retd) along with a few senior officials enter Uttarkashi's Silkyara tunnel where the operation to rescue trapped workers has intensified pic.twitter.com/jHmaOeJGnc — ANI (@ANI) November 23, 2023

क्या कहते हैं एनडीआरएफ के महानिदेशक

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | Dr Narinder Kumar, Hospital Administration, AIIMS Rishikesh, says, "If needed, there is a plan to bring the rescued people to AIIMS Rishikesh. The government has made arrangements at the district hospital in Uttarkashi. They will… pic.twitter.com/PLUdSkjiGp — ANI (@ANI) November 23, 2023

एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल ने कहा कि पहला 6-मीटर पाइप पहले ही डाला जा चुका है, जबकि उसी लंबाई के अगले पाइप की ड्रिलिंग के लिए वेल्डिंग का काम चल रहा है। ऑपरेशन को गति देने में मदद के लिए दिल्ली से सात विशेषज्ञों की एक टीम साइट पर पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी-ऑगुर ड्रिलिंग मशीन, जिसे ठंडा होने की अनुमति देने के लिए अलग रखा गया था,उसने फिर से काम करना शुरू कर दिया है।

#WATCH | Pipeline laid inside Uttarkashi's Silkyara tunnel to rescue 41 trapped workers.



The obstruction that had come in the way of the augur drilling machine was cut and a path ahead was made. pic.twitter.com/AQmcPRSXk8 — ANI (@ANI) November 23, 2023

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि अगर रास्ते में कोई रुकावट न आए और बरमा मशीन 4-5 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काम करती रहे तो मैं कह सकता हूं कि शायद कल के दौरान आपको शुभ समाचार मिल सकता है।

#WATCH | Delhi: Silkyara tunnel rescue operation | Member of the National Disaster Management Authority, Lt General Syed Ata Hasnain says, "If no hindrance comes in the way and the auger machine continues to function at its speed of 4-5 meters per hour, then I can say that maybe… pic.twitter.com/rGbq74Kf7q — ANI (@ANI) November 23, 2023

सीएम और केंद्रीय मंत्री ने लिया जायजा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने उत्तरकाशी के सिल्कयारा में सुरंग बचाव अभियान का जायजा लिया। साथ ही राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी एजेंसियां ​​आपसी समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटें। सीएम का कहना है कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि फंसे हुए श्रमिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए।

Web Title: Uttarkashi rescue operation ICU beds are reserved for the 41 workers at the AIIMS hospital in Rishikesh