उत्तराखंड: सीएम पुष्कर धामी ने जोशीमठ से आए लोगों के अस्थायी पुनर्वास का दिया आदेश

चमोली: उत्तराखंड के जोशीमठ में संकट और हिल स्टेशन के निवासियों में दहशत के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने निकासी के लिए अस्थायी पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया है। अद्यतन प्रासंगिकता रखता है क्योंकि जोशीमठ के कंक्रीट, सड़कों और बुनियादी ढांचे में बढ़ते भूस्खलन और गहरी और आवर्ती दरारों को देखते हुए शहर के निवासी क्षेत्र को खाली कर रहे हैं।

नए अपडेट के अनुसार, सीएम धामी ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सुरक्षित क्षेत्रों में अस्थायी आवास स्थापित किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से निकासी क्षेत्र और जोनल-वार योजना बनाने को भी कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अनुसार, खतरे के क्षेत्र में तत्काल निकासी की जानी चाहिए। उत्तराखंड के अधिकारियों को आपदा विभाग को अलर्ट करने और जोशीमठ में आपदा नियंत्रण कक्ष को अविलंब सक्रिय करने को कहा गया है।

जोशीमठ में क्या हो रहा है?

जोशीमठ के निवासियों के बीच समझ में आने वाले डर और दहशत के बाद गुरुवार को लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। बार-बार हो रहे भूस्खलन के कारण छतों के गिरने की आशंका के बीच कड़ाके की ठंड में लोग अपने घरों के बाहर सोने को विवश हैं।

जोशीमठ की संरचनाओं में हाल ही में बढ़ती दरारों और दरारों के साथ, कई लोग अनुमान लगाते हैं कि 'डूबता शहर' जल्द ही बर्बाद हो सकता है या आपदा के लिए आगे बढ़ सकता है।

Apart from Uttarakhand Chief Secretary, DGP, Disaster, Irrigation & Home Department officials, IG SDRF, Commissioner Garhwal Division and District Magistrate Chamoli are also participating in this high-level meeting being held in Dehradun. — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 6, 2023

आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि एक सर्वेक्षण में पता चला है कि पहले सुरक्षित स्थानों में नई दरारें विकसित हो गई हैं, कुछ होटल झुक गए हैं और कुछ स्थानों पर नए जल स्रोत उभर आए हैं।

In the ongoing meeting, Uttarakhand CM has given instructions that a big temporary rehabilitation center should be set up at a safe place in Joshimath immediately. He also instructed that danger zone should be vacated immediately and the disaster control room should be activated. pic.twitter.com/YsA5uxOWTB — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 6, 2023

उन्होंने कहा, "भूमिगत से आने वाला पानी खतरनाक होता है क्योंकि यह एक निर्वात पैदा कर रहा है, जिससे डूब रहा है। हमें प्रभावित लोगों को खाली करना और स्थानांतरित करना है। हमें नियमन करना होगा और कड़े भवन उपनियम रखने होंगे। यहां किस तरह के आवासीय ढांचों का निर्माण किया जाए, इसके लिए हम शासनादेश जारी करेंगे।"

Water coming from underground is dangerous as it's creating a vacuum,causing sinking. We've to evacuate&relocate those affected. We've to regulate&make stringent building bylaws.We'll issue a GO on what kind of housing structures should be constructed here: Ranjit Sinha,Joshimath pic.twitter.com/2uAkua9a47 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 6, 2023

पहाड़ी राज्य की आबादी में दहशत के बीच मुख्यमंत्री धामी ने आवश्यक व्यवस्था और कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और वह जल्द ही इलाके का दौरा करेंगे।

सीएम धामी ने क्या कहा?

Land subsidence in Joshimath, Uttarakhand | Cracks observed in a total of 561 buildings, 38 families relocated. To accommodate the relocated people, 70 rooms, 7 halls and 1 auditorium identified. pic.twitter.com/N46lxfYnvT — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 5, 2023

सीएम पुष्कर धामी ने कहा, "जोशीमठ में भूस्खलन और मकानों में आई दरारों को लेकर मैं आज शाम देहरादून में शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करूंगा। मैं कल जोशीमठ जाऊंगा और स्थिति का जायजा लूंगा। भाजपा की ओर से भी एक टीम वहां भेजी गई है।" उत्तराखंड के चमोली जिले में 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के मार्ग पर जोशीमठ शहर उच्च जोखिम वाले भूकंपीय 'जोन-वी' में आता है। अब तक शहर के विभिन्न इलाकों में 561 घरों में दरारें आ चुकी हैं।

Web Title: Uttarakhand CM Dhami orders temporary rehabilitation for Joshimath evacuees