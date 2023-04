उत्तर प्रदेश: मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल के खिलाफ हत्या केस में आज आएगा फैसला, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

Highlights गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी पर भाजपा विधायक की हत्या केस में आज फैसला होगा अफजाल को अगर कोर्ट से सजा मिलेगी तो उसकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी दोनों भाईयों पर साल 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ था

गाजीपुर: गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाया जाना है।

अफजाल अंसारी पर हत्या और अपहरण का मामला दर्ज है जिस पर आज फैसला आ सकता है। फैसले से पहले अदालत परिसर और आस-पास सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है।

गौरतलब है कि इस केस में करीब 15 साल बाद शनिवार को फैसला सुनाया जाना है जिसके कारण सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है।

#WATCH | UP: Ghazipur's MP-MLA court to pronounce verdict today in a kidnapping and murder case against gangster-turned-politician Mukhtar Ansari, his elder brother & Ghazipur BSP MP Afzal Ansari; security visuals from Ghazipur pic.twitter.com/ZAqUvSNXFT