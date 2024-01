Uttar Pradesh MLC by-election: उप्र के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान होंगे उम्मीदवार, निर्विरोध चुनाव जीतेंगे!

Highlights समाजवादी पार्टी (सपा) के उम्मीदवार के रूप में घोसी से विधायक चुने गए थे। भाजपा में शामिल होने के लिए उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में वह भाजपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे।

Uttar Pradesh MLC by-election: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को राज्य विधान परिषद के उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। चौहान हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में हार गए थे। पार्टी ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद उपचुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव समिति ने दारा सिंह चौहान के नाम को स्वीकृति दी है।

BJP fields Dara Singh Chouhan as its candidate for the upcoming by-election to the Uttar Pradesh Legislative Council. pic.twitter.com/NIgcfcn7dK