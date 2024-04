UP BJP LS polls 2024: भाजपा को वोट मत दो!, यूपी में ठाकुर समाज की नाराजगी से परेशानी बढ़ी!, 12 सीटों पर रामनवमी के बाद तय होंगे उम्मीदवार

Highlights पश्चिम यूपी में नाराज ठाकुर समाज के लोगों को मनाने के रास्ते खोजने में जुटा है. क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर ठाकुर समाज को धोखा देने का आरोप लगाया. लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में ठाकुर समाज की अनदेखी की जा रही है.

UP BJP LS polls 2024: उत्तर प्रदेश में चार सौ पार का नारा बुलंद करने में जुटे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तेवर अचानक ही मंद हुए हैं. इसकी वजह पश्चिम यूपी में ठाकुर समाज की बढ़ी नाराजगी और क़ैसरगंज सीट से चुनाव लड़ने अमादा ब्रज भूषण शरण सिंह के तीखे तेवर हैं. जिसके चलते अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की परेशानी बढ़ी है. ऐसे में अब पार्टी नेतृत्व ने यूपी की शेष बची 12 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर माथापच्ची तेज कर दी है. भाजपा नेताओं के मुताबिक रामनवमी के बाद इन सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा.

फिलहाल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पश्चिम यूपी में नाराज ठाकुर समाज के लोगों को मनाने के रास्ते खोजने में जुटा है. पश्चिम यूपी के ननौता गांव 7 अप्रैल को क्षत्रिय समाज की संघर्ष समिति की ओर से आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर ठाकुर समाज को धोखा देने का आरोप लगाया. कहा गया कि उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है.

राजनीतिक द्वेष भावना से समाज को कमजोर किया जा रहा है और इस लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में ठाकुर समाज की अनदेखी की जा रही है. इसलिए ठाकुर समाज पश्चिम यूपी की 27 सीटों पर इस चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देगा. किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने इस प्रस्ताव पर एकजुट होकर जताई गई सहमति से भाजपा नेताओं को झटका लगा है.

भाजपा नेताओं का कहना है कि पश्चिम यूपी की इन 27 सीटों में प्रत्येक सीट पर ठाकुर समाज की आबादी औसतन 70 हजार से डेढ़ लाख के बीच है और ठाकुर समाज की नाराजगी से इस सीटों पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

ठाकुर समाज की यह नाराजगी यूपी के अन्य इलाकों में ना पहुचे पहुंचे इसके लिए अब भाजपा के सीनियर नेता शेष बची 12 सीटों पर उम्मीदवार तय करने में सतर्कता बरतने लगे हैं. इन 12 सीटों से चुनाव लड़ने की दावेदारी करने वाले टिकटार्थियों में जमकर रस्साकशी चल रही है। ऐसे में उम्मीदवार तय करने में भाजपा नेतृत्व को अच्छा-खासी मशक्करत करनी पड़ रही है.

इन सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर भाजपा की बड़ी उलझन जिताऊ चेहरा तय करने को लेकर है. भाजपा रायबरेली, गाजीपुर और मैनपुरी में चुनाव जीतना चाहती है लेकिन उसके पास यहां जिताऊ उम्मीदवार नहीं हैं. कैसरगंज और गाजीपुर सीट को लेकर भी भाजपा नेतृत्व उलझन में है. गाजीपुर सीट पर विपक्ष का कब्जा है.

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा इस सीट से अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं. जबकि कैसरगंज सीट पर मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह खुद मैदान में उतरने के लिए अड़े हैं. महिला पहलवानों से जुड़े विवादों से घिरे होने के नाते भाजपा उनके परिवार के किसी सदस्य या उनकी सहमति के किसी अन्य चेहरे को उतारना चाहती है, लेकिन बृजभूषण मानने को तैयार नहीं है.

ठाकुर समाज की नाराजगी को देखते हुए उन्हे मनाने का प्रयास किया जा रहा है. प्रयागराज, फूलपुर और कौशांबी में मौजूदा सांसदों के स्थान पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नए चेहरे पर दांव लगाने की सोच रहा है. योगी सरकार के मंत्री नन्द गोपाल नंदी अपनी पत्नी को टिकट दिलाने के प्रयास में हैं, उनकी कोशिश है कि इन तीनों में किसी भी एक सीट पर उनकी पत्नी का समायोजन कर दिया जाए.

फिलहाल पार्टी के टिकट वितरण से ठाकुर समाज की नाराजगी को भाजपा के प्रदेश भूपेंद्र चौधरी मान रहे हैं. उनका कहना है कि भाजपा के कुछ नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते पश्चिमी यूपी में ठाकुर समाज में असंतोष दिखाई दे रहा है. इसे जल्द ही मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा. रही बात शेष बची सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान का तो रामनवमी के बाद यह कार्य भी पूरा हो जाएगा.

