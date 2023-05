केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी दिल्ली पुलिस

Highlights केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली जान से मारने की धमकी उनके आवास पर धमकी भरा कॉल आया था मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी भरे कॉल के बाद हड़कंप मच गया और फौरन इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई।

गौरतलब है कि मंगलवार को मंत्री के कार्यालय ने दिल्ली पुलिस को कॉल के बारे में पूरी जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार को नितिन गडकरी के दिल्ली स्थित आवास पर एक फोन कॉल आया जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी इसके बाद मंगलवार को इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई।

मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

Delhi Police says that the information regarding the death threat call received at Union Minister Nitin Gadkari's residence was given to the police by the minister's staff. As per police sources, details are being verified, probe underway.