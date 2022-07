राज्यसभाः केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सदन का नेता बने रहेंगे, जानें कौन बनेगा उपनेता, मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल समाप्त

Highlights भाजपा ने फैसले से राज्यसभा सचिवालय को अवगत करा दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता थे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस पद पर थे, लेकिन राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में पार्टी का नेता बनाए रखने का फैसला किया है। तीसरी बार राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद इस फैसले से गोयल का सदन का नेता बनने का रास्ता साफ हो गया है। गोयल (58) राज्यसभा के अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी सदन के नेता थे।

उनसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता थे। गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद गोयल को उच्च सदन में यह जिम्मेदारी दी गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, भाजपा ने गोयल की नियुक्ति से संबंधित अपने फैसले से राज्यसभा सचिवालय को अवगत करा दिया है।

Union Minister and BJP MP Piyush Goyal reappointed as the Leader of the House in Rajya Sabha.



