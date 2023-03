उमेश पाल हत्याकांड: माफिया अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, मार्च में इस दिन होगा फैसला

Highlights अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का लिया फैसला 17 मार्च को कोर्ट में होगी सुनवाई अतीक ने गुजरात से यूपी जाने पर जान का खतरा बताया है

नई दिल्ली: उमेश पाल हत्याकांड मामले में फंसे पूर्व सपा सांसद और बाहुबली अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गैंगस्टर अतीक ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि उसके खिलाफ यूपी में दर्ज मामले को गुजरात में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए जानकारी दी है कि अतीक अहमद की याचिका पर 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उम्मीद है कि इसी दिन मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना देगी।

दरअसल, बाहुबली अतीक ने यूपी पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया है। उसकी ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि यूपी में उसका 'फर्जी एनकाउंटर' किया जा सकता है। अतीक अहमद की ओर से वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्च में याचिका दायर की है। याचिका में अहमदाबाद जेल से यूपी जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है।

Umesh Pal murder case | Supreme Court says it will hear Atiq Ahmed's plea seeking protection that he doesn't want to be shifted to UP jail from Gujarat jail, on March 17. pic.twitter.com/hYeC9PIddZ