पीएम मोदी पर हमलावर हुए उद्धव ठाकरे, कहा- उन्हें महाराष्ट्र आने के लिए बालासाहेब ठाकरे के मास्क की जरूरत है

Highlights चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 'शिवसेना' नाम और 'धनुष-बाण' चिह्न शिंदे नीत खेमे को आवंटित किया। यह पहला मौका है जब ठाकरे परिवार ने पार्टी पर अपना नियंत्रण खो दिया है। काफी संख्या में उद्धव के समर्थक मातोश्री के बाहर एकत्र हुए और शिंदे के विरोध में और अपने नेता (उद्धव के) समर्थन में नारे लगाए।

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए कहा, "मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें बालासाहेब ठाकरे का चेहरा चाहिए, उन्हें चुनाव चिन्ह चाहिए लेकिन शिवसेना का परिवार नहीं। पीएम मोदी को महाराष्ट्र आने के लिए बालासाहेब ठाकरे के मास्क की जरूरत है। प्रदेश की जनता जानती है कि कौन सा चेहरा असली है और कौन सा नहीं।"

उन्होंने कहा, "चोरों को पवित्र 'धनुष और बाण' दिया गया था, उसी तरह 'मशाल' भी ले सकते हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर वे मर्द हैं तो चोरी का 'धनुष-बाण' लेकर भी हमारे सामने आओ, हम 'मशाल' लेकर चुनाव लड़ेंगे।' यह हमारी परीक्षा है, लड़ाई शुरू हो गई है।" उद्धव ठाकरे पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करने से पहले यहां बांद्रा स्थित अपने आवास 'मातोश्री' के बाहर समर्थकों को संबोधित कर रहे थे।

