IPL 2024 Final: केकेआर बनाम एसआरएच के बीच फाइनल मैच के दौरान मास्क पहने दिखे शाहरुख खान, अस्पताल में हुए थे भर्तीं

IPL 2024: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद चेन्नई में आईपीएल फाइनल मैच में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे। हालांकि इस दौरान अभिनेता ने मास्क पहना हुआ था। रविवार को, अभिनेता को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच अंतिम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में चेन्नई स्टेडियम में देखा गया।

मैच में केकेआर के मालिक शाहरुख फाइनल मैच में अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचे हैं। शाहरुख को टीम की जर्सी पहने, काले चश्मे पहने और बाल बांधे हुए देखा जा सकता है। हालांकि जिस बात ने ध्यान खींचा वह यह थी कि अभिनेता ने मास्क भी पहना हुआ था। सोशल मीडिया पर सामने आई मैच की कई तस्वीरों में शाहरुख अलग-अलग मूड में नजर आ रहे हैं और हर तस्वीर में वह मास्क पहने नजर आ रहे हैं।

वह अपनी पत्नी गौरी खान के पास बैठे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने टीम की जर्सी भी पहनी हुई है। रविवार की सुबह, उन्हें गौरी खान, बेटी-अभिनेत्री सुहाना खान और बेटों आर्यन खान और अबराम खान के साथ मैच के लिए मुंबई रवाना होते देखा गया। वे कलिना हवाई अड्डे पर स्पॉट हुए, लेकिन उनकी तस्वीर नहीं ली गई क्योंकि उनके सुरक्षा गार्ड उन्हें छतरियों से बचा रहे थे।

King Khan Shah Rukh Khan is here to supporting KKR alongside with his queen Gauri Khan 💜@iamsrk@KKRiders@KKRUniverse#ShahRukhKhan#SRHvsKKR#KKR#IPL2024#IPL#KingKhan#SRK#AmiKKRpic.twitter.com/C9TxhEFVyS