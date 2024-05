VIDEO: रॉबर्ट वाड्रा ने मणिशंकर अय्यर को कहा- 'बड़बोला', दिग्विजय सिंह को 'अनुभवहीन' और केजरीवाल को बताया 'अवसरवादी'

Highlights रॉबर्ट वाड्रा ने इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को "अवसरवादी" कहा हालांकि बिजनेसमैन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति ने इसे अपना निजी विचार बताया सैम पित्रोदा के बारे में वाड्रा ने कहा, सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्त ही रहना चाहिए

नई दिल्ली: बिजनेसमैन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को दिए एक विवादित इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को "अवसरवादी" कहा। जब साक्षात्कारकर्ता ने उन्हें याद दिलाया कि AAP और कांग्रेस दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 एक साथ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, "यह मेरा विचार है।" आप और कांग्रेस दोनों विपक्षी इंडिया गुट का भी हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले वाड्रा ने मणिशंकर अय्यर को 'बड़बोला' और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को 'अनुभवहीन' भी बताया।

सैम पित्रोदा, जिन्होंने हाल ही में भारतीयों की त्वचा के रंग पर अपनी टिप्पणी के बाद विवाद पैदा होने के बाद भारतीय कांग्रेस ओवरसीज अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था, भी वाड्रा के निशाने पर आ गए। सैम पित्रोदा के बारे में पूछे जाने पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, "सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्त ही रहना चाहिए।" सैम पित्रोदा ने कहा था, "हम दुनिया में लोकतंत्र का एक चमकदार उदाहरण हैं... हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं, जहां पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम में लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में लोग शायद सफेद दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ़्रीका जैसे दिखते हैं।'' उनके इस विवादित बयान के बाद भारी हंगामा हो गया था।

Robert Vadra calls Digvijay Singh "INEXPERIENCED" & Manishankar Aiyar a 'Loud Mouth '.

