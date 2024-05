Papua New Guinea landslide death: भूस्खलन से 670 लोगों की मौत, हजारों मकान बर्बाद, कई भयावह वीडियो जारी, देखें

Highlights Papua New Guinea landslide death: पहले 60 मकान दबने का अनुमान जताया गया था। Papua New Guinea landslide death: बचावकर्मी जीवित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। Papua New Guinea landslide death: जमीन और मलबे के नीचे लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद छोड़ दी है।

Papua New Guinea landslide death: अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) ने रविवार को अनुमान जताया कि पापुआ न्यू गिनी में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन से 670 लोगों की मौत होने की आशंका है। स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया था कि भूस्खलन के कारण 100 लोगों की मौत होने की आशंका है। दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के मिशन के प्रमुख सेरहान एक्टोप्राक ने कहा कि मौत का संशोधित आंकड़ा यमबली गांव और एंगा प्रांतीय अधिकारियों की इस गणना पर आधारित है कि शुक्रवार को भूस्खलन के कारण 150 से अधिक मकान दब गए हैं, जबकि पहले 60 मकान दबने का अनुमान जताया गया था। एक्टोप्राक ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) कहा, ‘‘वे अनुमान लगा रहे हैं कि 670 से अधिक लोग मिट्टी के नीचे दबे हैं।’’

Update: The UN estimates that at least 670 people have died in Papua New Guinea's massive landslide. Aid workers and villagers are searching for survivors amid dangerous conditions. pic.twitter.com/CemQZ5AnPk — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 26, 2024

स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को भूस्खलन के कारण 100 लोगों की मौत होने की आशंका जताई थी। रविवार तक केवल पांच शव और एक अन्य व्यक्ति का एक पैर बरामद किया गया था। पापुआ न्यू गिनी में रविवार को भी राहत कार्य जारी है और बचावकर्मी जीवित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं।

Update: At least 670 people have died in Papua New Guinea’s massive landslide, the UN estimated. Aid workers and villagers are searching for survivors amid dangerous conditions. pic.twitter.com/4wER0vnUVQ — DW News (@dwnews) May 26, 2024

🔴🔵🟡 Rescue teams arrives at the site of an enormous landslide in northern Papua New Guinea, where over 300 people are feared to be dead. pic.twitter.com/3eOv84lvJd — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) May 25, 2024

एक्टोप्राक ने कहा कि सहायताकर्मियों ने छह से आठ मीटर (20 से 26 फुट) गहराई में जमीन और मलबे के नीचे लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। इस बीच, दक्षिण प्रशांत द्वीप की सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या उसे अधिक अंतरराष्ट्रीय समर्थन का आधिकारिक तौर पर अनुरोध करने की आवश्यकता है। देश की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम में एंगा प्रांत में शुक्रवार को भूस्खलन के कारण लोग दब गए थे।

Drone video reveals extent of the damage caused by a landslide in Papua New Guinea, which killed more than 670 people according to the UN.



Rescue workers are trying to retrieve bodies from under the mud. pic.twitter.com/SPvUjdeaQF — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 26, 2024

