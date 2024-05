Lok Sabha Election 7th Phase: 'अच्छे-अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं', मोदी ने की योगी आदित्यनाथ की तारीफ

Highlights पीएम मोदी ने चुनावी सभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ की पीएम ने कहा, जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया पीएम मोदी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने हमेशा साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा

Lok Sabha Election 7th Phase: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीलोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए उत्तर प्रदेश में रविवार को चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने बांसगांव में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में सरकार की जमीन पर भी माफियाओं ने कोठियां बना लीं। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। पीएम ने कहा कि हमारे योगी जी, अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं।

