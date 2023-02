महाराष्ट्र: निर्वाचन आयोग के फैसले को लेकर सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज, कहा- भोले जी ने बहुत अच्छा प्रसाद दिया

Highlights सांसद ने कहा- उन्होंने (उद्धव ठाकरे) ढाई सालों में हमारे और हम जैसे लोगों के साथ अत्याचार किए हैं कहा- जिनके पास बहुमत था, जिनकी विचारधारा सही थी उन्हें शिवसेना पर अधिकार मिला है नवनीत राणा ने कहा- मुझे लगता है कि भोले जी ने उद्धव जी को बहुत अच्छा प्रसाद दिया है

मुंबई:महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने निर्वाचन आयोग के आदेश को लेकर उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। नवनीत राणा ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को यह अपेक्षित था। उन्होंने उद्धव सरकार के कार्यकाल को लेकर कहा कि उन्होंने ढाई सालों में हमारे और हम जैसे लोगों के साथ अत्याचार किए हैं।

सासंद ने कहा कि जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वह किसी काम का नहीं और धनुष-बाण उनका नहीं। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा उन्हें यही प्रसाद मिला है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने जो परिणाम दिया है, जिनके पास बहुमत था, जिनकी विचारधारा सही थी उन्हें यह परिणाम प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि भोले जी ने उद्धव जी को बहुत अच्छा प्रसाद दिया है।

#WATCH | "...They say 'Jo Ram ka nahi jo Hanuman ka nahi, wo kisi kaam ka nahi aur Dhanush-Baan unka nahi.' Uddhav Thackeray has got prasad of Lord Shiv," says Amravati MP Navnit Rana



Y'day EC ordered that “Shiv Sena” name & “Bow & Arrow” symbol to be retained by Shinde faction pic.twitter.com/iZBccUJ2eA