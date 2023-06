बेस्ट बेकरी केस के दो आरोपी बरी, मुंबई की कोर्ट ने सबूतों के अभाव में किया रिहा

Highlights गुजरात के बेस्ट बेकरी कांड में मुंबई की एक अदालत ने सुनाया फैसला कोर्ट ने हर्षद रावजी भाई सोलंकी और मफत मणिलाल गोहिल को सबूतों के अभाव में रिहा किया बेस्ट बेकरी कांड 3 मार्च 2002 को हुई थी, जिसमें 14 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी

मुंबई: गुजरात के बेस्ट बेकरी केस में मुंबई की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार अदालत ने बेस्ट बेकरी मामले में दो आरोपियों हर्षद रावजी भाई सोलंकी और मफत मणिलाल गोहिल को सबूतों के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है। बेस्ट बेकरी कांड भी गुजरात दंगा 2002 का एक बेहद दर्दनाक हिस्सा था। जिसमें कुल 14 लोगों की बेकरी में जिंदा जलने से मौत हो गई थी।

A Mumbai court acquits two of the accused- Harshad Raoji Bhai Solanki and Mafat Manilal Gohil- in the Best Bakery case pic.twitter.com/cysku5xrpI