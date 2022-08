ट्विन टावर को गिराने में 3 अग्नि, 12 ब्रह्मोस या 4 पृथ्वी मिसाइलों के वारहेड्स के बराबर विस्फोटक प्रयोग किया गया

Highlights सुपरटेक के ट्विन टावर को रविवार को गिरा दिया गया टावर को ‘वाटरफॉल इम्प्लोजन’ तकनीक की मदद से गिराया गया ट्विन टावर को गिराए जाने से करीब 28 हजार मीट्रिक टन मलबा निकलेगा

नोएडा: नोएडा स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को रविवार को गिरा दिया गया। विस्फोट के बाद चंद सेकेंड में विशाल इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। अवैध रूप से निर्मित इन ट्विन टावर को धराशायी करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के एक साल बाद यह कार्रवाई की गई है। लगभग 100 मीटर ऊंचे टावर को चंद सेकेंड में ध्वस्त कर दिया गया। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने के लिए 3,500 किलोग्राम से अधिक विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। ट्विन टावर विध्वंस में जितने विस्फोटकों की मात्रा प्रयोग में लाई गई वह अग्नि-V मिसाइल के तीन वारहेड्स, ब्रह्मोस मिसाइल के 12 या चार पृथ्वी मिसाइलों के बराबर है।

#WATCH | Once taller than Qutub Minar, Noida Supertech twin towers, reduced to rubble pic.twitter.com/vlTgt4D4a3