Tripura Assembly Elections 2023: त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न, मतदान केंद्रों में ईवीएम हुईं सील

Highlights आयोग ने कहा- हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा चुनाव आयोग के आकड़ों के अनुसार, शाम 4 बजे तक करीब 81 फीसदी वोटिंग हुई 60 विधानसभा वाले इस राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम 2 मार्च को आएगा

Tripura Assembly Elections 2023: त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को हुआ मतदान संपन्न हो गया है। मतदान केंद्रों पर ईवीएम को सील कर सुरक्षित किया जा रहा है। शाम 4 बजे तक करीब 81 फीसदी वोटिंग हुई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) गिट्टे किरणकुमार दिनकर राव ने कहा कि गुरुवार को शाम 4 बजे तक त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 28.13 लाख मतदाताओं में से लगभग 81% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा।

मतदान के दौरान हिंसा की अलग-अलग घटनाओं में माकपा के एक नेता और वामपंथी पार्टी के दो पोलिंग एजेंटों सहित कम से कम तीन लोग घायल हो गए। राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए गुरुवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गई थी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद त्रिपुरा कांग्रेस और भाजपा को उनके अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किए गए अपने स्वयं के दलों के "पक्ष में वोट की अपील" के लिए नोटिस भेजा गया है। दोनों पक्षों को इसी तरह के पत्र भेजे गए थे और उन्हें "जल्द से जल्द सुधारात्मक कार्रवाई करने" के लिए कहा गया था और शुक्रवार शाम 5 बजे तक उल्लंघन के लिए अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया था।

#TripuraElections2023 | Office of the Chief Electoral Officer sends notices to Tripura Congress and BJP for "an appeal for vote in the favour" of their own parties tweeted from their official handles after the imposition of Model Code of Conduct. pic.twitter.com/vNWBVm04vs