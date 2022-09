Delhi zoo: सफेद बाघिन ने तीन शावकों को जन्म दिया, देखें वीडियो

Highlights दिल्ली जू में एक सफेद बाघिन ने तीन स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। दिसंबर 2020 में, एक सफेद बाघिन और उसके तीन शावकों की जन्म संबंधी जटिलताओं के कारण मौत हो गई थी।

नई दिल्लीः दिल्ली जू में एक सफेद बाघिन ने तीन स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 24 अगस्त को जन्मे शावकों को एक महीने तक उनकी सात वर्षीय मां सीता के साथ पृथक रखा जाएगा। सात वर्षीय सफेद बाघ विजय उनका पिता है।

