अग्नि-1 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण प्रक्षेपण हुआ सफल, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी

Highlights एसएफसी ने अग्नि-1 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया यह परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ओडिशा तट पर आयोजित किया गया था अग्नि-1 मिसाइल का और भी उन्नत संस्करण, अग्नि-प्राइम, भी विकासाधीन है

नई दिल्ली: भारत की सामरिक बल कमान (एसएफसी) ने गुरुवार को अग्नि-1 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया। यह परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ओडिशा तट पर आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "रणनीतिक बल कमान के तत्वावधान में किए गए उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक मान्य किया।"

अग्नि-1 का पहली बार परीक्षण मई 1989 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के तहत किया गया था। अग्नि-1 पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के 1000 किलोग्राम से अधिक के पेलोड के साथ 700 से 900 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकता है।

Training launch of Short-Range Ballistic Missile ‘Agni-1’ was carried out successfully from APJ Abdul Kalam Island, Odisha today. 'Agni-1' is a proven very high-precision missile system. The user training launch, carried out under the aegis of the Strategic Forces Command,… pic.twitter.com/JR3PfWn26Z