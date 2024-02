Lok Sabha Election 2024: ममता को बड़ा झटका, मिमी चक्रवर्ती ने दिया इस्तीफा

Highlights टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने सांसद पद से इस्तीफा दिया मिमी चक्रवर्ती ने अपना इस्तीफा ममता बनर्जी को भेजा मिमी ने कहा दीदी जो कहेंगी उसके बाद मैं आगे की प्रक्रिया को पूरा करूंगी

Lok Sabha Election 2024:पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंप दिया है।

🚨#BreakingNews



Actor @mimichakraborty hands over her resignation as #TMC MP to #Bengal CM #MamataBanerjee



Says she is unappy with her party's local leadership in her Jadavpur constituency pic.twitter.com/gVbDzlqmW9