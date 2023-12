VIDEO: राहुल गांधी के सामने टीएमसी सांसद ने जगदीप धनखड़ की उतारी नकल, राज्यसभा के उपसभापति ने कहा आपने जाट के रूप में मेरी पृष्ठभूमि का अपमान किया

Highlights भाजपा का आरोप- टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने माननीय उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया किरेन रिजिजू ने पोस्ट में लिखा, इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है जबकि पीयूष गोयल ने इसे अशोभनीय और अति दुर्भाग्यपूर्ण बताया

नई दिल्ली: सत्तारूढ़ भाजपा विपक्षी सांसदों में से लगभग आधे को "अनियंत्रित आचरण" के लिए बाहर कर दिए जाने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रही है, क्योंकि वे पिछले सप्ताह के प्रमुख सुरक्षा उल्लंघन के लिए जवाब मांग रहे हैं - उन्होंने तृणमूल के कल्याण बनर्जी के व्यापक रूप से साझा किए गए वीडियो पर नाराजगी जताते हुए पलटवार किया है। जो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल करते नजर आ रहे हैं। यह नाटक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा फिल्माया गया था और इससे भाजपा और भी अधिक क्रोधित हो गई है।

वहीं इस घटना को लेकर उच्च सदन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भावुक हो गए और कहा - ''आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब मैं एक सांसद को दूसरे सांसद को मेरा मज़ाक उड़ाते हुए रिकॉर्ड करते देखता हूँ तो मेरे दिल पर क्या बीतती है। आप किसान और जाट के रूप में मेरी पृष्ठभूमि का अपमान करते हैं।”

Vice President Jagdeep Dhankhar gets emotional and says - "You have no idea what goes in my heart when I see one MP recording another mocking me. You insult my background as farmer and a Jat."

इस वीडियो को भाजपा हैंडल द्वारा साझा किया गया है। जिसके कैप्शन में भगवा पार्टी ने लिखा, "अगर देश सोच रहा है कि विपक्षी सांसदों को क्यों निलंबित किया गया, तो इसका कारण यह है... टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने माननीय उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया, जबकि राहुल गांधी ने उत्साहपूर्वक उनकी जय-जयकार की..."

If the country was wondering why Opposition MPs were suspended, here is the reason…



TMC MP Kalyan Banerjee mocked the Honourable Vice President, while Rahul Gandhi lustily cheered him on. One can imagine how reckless and violative they have been of the House!

केंद्रीय मंत्री रिजिजू और गोयल ने भी इसी तरह के संदेश पोस्ट किए। रिजिजू ने लिखा, इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है। जबकि पीयूष गोयल ने इसे अशोभनीय और अति दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है?



इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है?

MP is mocking Hon'ble Vice President of our Country, while Rahul Gandhi is cheering and filming the contemptible act !!

अशोभनीय और अति दुर्भाग्यपूर्ण!



अशोभनीय और अति दुर्भाग्यपूर्ण!

For the record - Congress supports those who RIDICULE a constitutional position!

धनखड़, जो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं, ने इस घटना को "हास्यास्पद" कहा। दोपहर में उच्च सदन की बैठक दोबारा शुरू होने के बाद उन्होंने श्री गांधी का भी जिक्र करते हुए कहा, "सभापति की नकल, अध्यक्ष की नकल। कितना हास्यास्पद, कितना शर्मनाक, कितना अस्वीकार्य।" संसद में पूर्ण अराजकता के बीच आज सुबह, सोमवार और पिछले सप्ताह के बीच 140 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह पिछले हफ्ते संसद की सुरक्षा चूक पर औपचारिक बयान दें।

