आंबेडकर जयंती: तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने हैदराबाद में 125 फुट ऊंची आंबेडकर प्रतिमा का किया अनावरण

Highlights हैदराबाद में स्थित मूर्ति अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है यह प्रतिमा हैदराबाद की प्रसिद्ध हुसैन सागर झील के तट पर राज्य सचिवालय के बगल में स्थित है भारतीय संविधान के निर्माता बीआर आंबेडकर की आज 132वीं जयंती मनाई जा रही है

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती के अवसर पर हैदराबाद में बीआर आंबेडकर की 125 फुट ऊँची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। हैदराबाद में स्थित मूर्ति अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है।

अनावरण समारोह भव्य पैमाने पर आयोजित किया गया जिसमें यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई कि सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों के 35,000 से अधिक लोग इसमें शामिल हों। जनता के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित सड़क परिवहन निगम की 750 बसों का संचालन किया गया।

यह प्रतिमा हैदराबाद की प्रसिद्ध हुसैन सागर झील के तट पर राज्य सचिवालय के बगल में स्थित है। केसीआर ने मूर्ति के उद्घाटन पर चर्चा करने के लिए हाल ही में अपने मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। वहां, यह निर्णय लिया गया कि मूर्ति पर एक हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी।

आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर को इस कार्यक्रम में एकमात्र मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। हैदराबाद पहुंचने से पहले 50 किमी के दायरे में विधानसभा परिसर में आए लोगों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की गई। जनता के लिए एक लाख मिठाई के पैकेट, 1.50 लाख छाछ के पैकेट और इतनी ही संख्या में पानी के पैकेट उपलब्ध कराए गए।

Rich Tributes to Legendary leader Dr. B.R. Ambedkar on his Jayanthi who fought tirelessly for social justice and equal rights for all.



