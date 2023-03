तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

Highlights तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तबियत हुई खराब, अस्पताल में हुए भर्ती के चंद्रशेखर राव के पेट में अल्सर पाया गया है, जिसका इलाज चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने केसीआर के जल्द स्वास्थ्य की कामना की है

हैदराबाद:तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बीते रविवार को अस्वस्थ हो गये। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें पेट में तकलीफ के बाद हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। अब तक मिली सूचना के अनुसार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के प्रमुख के चंद्रशेखर राव के पेट में एक छोटा सा अल्सर पाया गया है, जिसका इलाज चिकित्सकों द्वारा शुरू कर दिया गया है।

केसीआर के नाम से मशहूर तेलंगाना के मुख्यमंत्री फिलहाल एआईजी अस्पतालों में भर्ती हैं और अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी द्वारा लगातार उनकी जांच और निगरानी की जा रही है।

मुख्यमंत्री केसीआर के एआईजी अस्पताल में भर्ती होने के बाद अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "सभी को यह सूचित किया जाता है कि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को रविवार की सुबह पेट में दर्द और परेशानी का अनुभव हुआ। जिसके बाद एआईजी अस्पतालों के अध्यक्ष डॉ डी नागेश्वर रेड्डी द्वारा उनकी जांच की गई। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं और अस्पताल में उनका सीटीस्कैन और एंडोस्कोपी की गई। फिलहाल वो सामान्य महसूस कर रहे हैं।"

इस बीच तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री केसीआर के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए ट्वीट किया है, "माननीय मुख्यमंत्री केसीआर के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

Wish honb Chief Minister #KCR garu @TelanganaCMO speedy recovery & get well soon