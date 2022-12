लोकतंत्र में राज्यपाल के पद का कोई मतलब नहीं- बोले द्रमुक विधायक टी आर बी राजा, गवर्नर को लेकर कही यह बात

Highlights द्रमुक विधायक टी आर बी राजा ने राज्यपाल को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने राज्यपाल के पद को लेकर कहा है-लोकतंत्र में ‘संभवत: सबसे व्यर्थ’ चीज है। आपको बता दें कि कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ द्रमुक और राज्यपाल रवि से टकराव चल रहा है।

चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि पर निशाना साधते हुए सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के विधायक टी आर बी राजा ने गुरुवार को कहा कि राज्यपाल का पद लोकतंत्र में ‘संभवत: सबसे व्यर्थ’ चीज है और राजनीतिक दृष्टि से नियुक्त व्यक्ति एक निर्वाचित सरकार के कामकाज को ‘बिगाड़ने’ की कोशिश कर रहे हैं।

इस पर बोलते हुए राजा ने ट्वीट किया था और कहा था, ‘‘राज्यपाल का पद लोकतंत्र में शायद सबसे व्यर्थ चीज है। राजनीतिक दृष्टि से नियुक्त व्यक्ति एक निर्वाचित सरकार के कामकाज को बिगाड़ रहे हैं जो लोकतंत्र पर धब्बा है।’’

The post of the #Governor is probably the MOST useless thing in democracy. A political appointee trying to sabotage the functioning of an elected regime is a blot on #democracy.#GetOutRavipic.twitter.com/uuVU6Ivj5K