तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, 2 दिन पहले कोविड-19 से हुए थे संक्रमित

Highlights एम.के. स्टालिन को गुरुवार को चेन्नई स्थित कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें कोविड-19 संबंधी लक्षणों की जांच और निगरानी के लिए भर्ती कराया गया है। 2 जुलाई को स्टालिन ने ट्वीट कर खुद के कोविड-19 से संक्रमित होने के सूचना दी थी

चेन्नईः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को जांच के लिए गुरुवार को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह दो दिन पहले यानी 12 जुलाई को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। अस्पताल के एक बुलेटिन के अनुसार, स्टालिन को कोविड संबंधी लक्षणों की जांच के लिए यहां अल्वारपेट के कावेरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin admitted to a private hospital in Chennai for "investigation and observation for COVID19-related symptoms." pic.twitter.com/x8K3kThmXM