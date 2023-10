हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर सुप्रिया सुले ने दी प्रतिक्रिया, कहा- "मुझे उनसे उम्मीदें थीं, मैं आश्चर्यचकित हूं कि..."

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख (शरद पवार गुट) सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को हमास के लिए लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे।

मीडिया से मुखातिब होते हुए सुले ने कहा, "मैं आश्चर्यचकित हूं क्योंकि हिमंत बिस्वा सरमा का डीएनए मेरे जैसा ही है, वह मूल रूप से कांग्रेस से हैं। उनका और मेरा कांग्रेसी डीएनए एक ही है...आप जानते हैं कि भाजपा महिलाओं के प्रति किस तरह अपमानजनक है।"

अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा, "लेकिन मुझे हिमंत बिस्वा सरमा से उम्मीदें थीं। मैं आश्चर्यचकित हूं कि महिलाओं के प्रति यह बदलाव और दृष्टिकोण कैसे आया है, शायद भाजपा में जाना उन्हें थोड़ा नागवार गुजर रहा है...भाजपा आईटी सेल को शरद पवार ने जो कहा है उसे ध्यान से समझने और सुनने की जरूरत है। सुनिए उनका पूरा बयान..."

#WATCH | NCP (Sharad Pawar faction) MP Supriya Sule says, "I am surprised because Himanta Biswa Sarma has the same DNA as me, he is originally from Congress. He & I share the same Congress DNA...You know how the BJP is disrespectful towards women. But I had hopes from Himanta… pic.twitter.com/43QzKkU6Qu