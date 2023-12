Highlights उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को 10 जनवरी तक का समय दिया विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर लेना है निर्णय वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पर आपत्ति जताई

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर 31 दिसंबर, 2023 तक फैसला करने का निर्देश दिया था।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के सामने पेश होते हुए एसजी तुषार मेहता (स्पीकर की ओर से) ने कहा कि मामले में कार्यवाही 20 दिसंबर, 2023 को बंद कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि लगभग दो लाख सत्तर हजार दस्तावेजों की जांच करनी पड़ी और इसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ी।

