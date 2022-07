सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ाई, पर अभी रहना होगा जेल में

Highlights सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई। मामले पर 7 सितंबर को अगली सुनवाई, यूपी सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में दी गई अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। इससे पहले पिछले हफ्ते इसे पांच दिनों के लिए दिया गया था। ये समयसीमा आज मंगलवार को खत्म हो रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही जुबैर की याचिका की सुनवाई 7 सितंबर तक टाल दी है। यूपी सरकार को भी कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की एक पीठ से कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं।

इसके बाद, पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के वास्ते सात सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

Supreme Court extends interim bail granted to Alt News co-founder Mohammad Zubair till further orders. Court

lists Zubair's plea for a hearing on September 7. https://t.co/JeiEADDm58