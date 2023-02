महाठग सुकेश चंद्रशेखर की रिमांड तीन दिन ओर बढ़ी, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगाए गंभीर आरोप

Highlights महाठग सुकेश की रिमांड बढ़ी ईडी को करीब तीन दिनों के लिए सुकेश की रिमांड मिल गई है मनी लॉन्ड्रिग केस में फंसे उसके साथी दीपक रामदानी को भी 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर की मुश्किले थमने का नाम नहीं ले रही है। गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर की रिमांड को तीन दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि सुकेश ने दीपक रामदानी और कुछ जेल अधिकारियों को भुगतान किए हैं जिसके बारे में जांच एजेंसी अभी पूछताछ करना चाहती है।

गौरतलब है कि इसके अलावा सुकेश का सह-आरोपी दीपक रामदानी को भी पांच दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाठग सुकेश ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग में से 70 करोड़ रुपये देने की बात को काबूल कर लिया है।

ED gets three days extension of the remand of Sukesh Chandrashekhar in a money laundering case. ED alleged that it needs to know about payments to Deepak Ramdani & some jail officials.



ED also gets 5 days police remand of co-accused Deepak Ramdani pic.twitter.com/cBsrNRHVKG