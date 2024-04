सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से डाले गए वोटों का VVPAT से 100 फीसदी सत्यापन कराने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कीं

Highlights सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से डाले गए वोटों का VVPAT से मिलान वाली याचिका पर फैसला सुनाया 100 फीसदी सत्यापन कराने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कीं 24 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

Supreme Court rejects all the petitions seeking 100 per cent verification of Electronic Voting Machines (EVMs) votes with their Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) slips. pic.twitter.com/z3KEvhUaAP