Lok Sabha Election 2024 Live: 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी, यहां देखें चुनाव से जुड़ा हर अपडेट

Highlights 16 करोड़ मतदाता करेंगे दूसरे चरण में वोटिंग दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटिंग 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग

Lok Sabha Election 2024: 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी, यहां देखें चुनाव से जुड़ा हर अपडेट

सात चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 15.88 करोड़ से अधिक मतदाता आज सुबह 7 बजे से 1202 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए पोलिंग बूथ पर जुटना शुरू हो गये हैं।

लोकतंत्र के इस महापर्व के दूसरे चरण में 13 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों के 88 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान में कई दिग्गज सियासी धुरंधरों की किस्मत मतदाता ईवीएम बटन दबाकर 4 जून तक के लिए कैद कर देंगे।

