Narendra Modi In Malda: 'मैं पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ', बंगाल की धरती से बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, सुबह से ही लोग उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं पीएम ने आगे कहा कि एक समय था, जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर-चूर कर दिया

Narendra Modi In Malda: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने उत्तरी मालदा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा किअब तक की जो खबरें आ रही है, सुबह से ही लोग उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। जो लोग मतदान के लिए उत्साह से निकल पड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।

#WATCH | West Bengal: Addressing a public rally in North Malda, PM Narendra Modi says, "We say that the mangoes and 'makhana' produced by the farmers of Malda is world famous. The income of these farmers should increase, for which, we will set up a food processing industry. TMC… pic.twitter.com/WdHRDljW7P — ANI (@ANI) April 26, 2024

इस दौरान पीएम मोदी के नाम के नारे लगाए गए। पीएम ने कहा कि आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इससे ऐसा लगता है कि या तो मैं पिछले जन्म में पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल के किसी मां की कोख से पैदा होने वाला हूं।

पीएम ने आगे कहा कि एक समय था, जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था। लेकिन, पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर-चूर कर दिया, विकास पर रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती- हजारों करोड़ के स्कैम। घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान बंगाल की जनता को करना पड़ता है। पीएम ने आगे कहा कि बंगाल के 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 8 हजार करोड़ रुपये सीधे भेजे गए हैं।

#WATCH | West Bengal: Addressing a public rally in North Malda, PM Narendra Modi says, "Nothing can happen in Bengal without corruption. They did not even spare farmers... TMC has regularly played with the future of Bengal's youth... 26000 families were left jobless, along with… pic.twitter.com/2T2s79E7SB — ANI (@ANI) April 26, 2024

लेकिन टीएमसी सरकार को देखिए, वो आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए, यहां की सरकार को जो पैसा भेजता हूं, वो टीएमसी के नेता मंत्री और तोलाबाज मिलकर खा जाते हैं। मां-माटी-मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से ही किया है।

#WATCH | West Bengal: Addressing a public rally in North Malda, PM Narendra Modi says, "There was a time when Bengal was the driver of India's development. Be it social reforms, scientific advancements, philosophical advancements, spiritual advancements, and even sacrificing life… pic.twitter.com/2Pg3stHbrY — ANI (@ANI) April 26, 2024

जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए तीन तलाक खत्म किया, तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेशखाली में महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचती रही। टीएमसी और कांग्रेस को जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है- तुष्टिकरण। तुष्टिकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं। तुष्टिकरण की खातिर ये लोग देशहित में लिए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं।

Web Title: Narendra Modi Malda Uttar West Bengal Lok Sabha Election 2024 live updates