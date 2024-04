Karakat Lok Sabha Seat: 'मैं पीछे नहीं हटूंगा, मां का आशीर्वाद लेकर निकला हूं', पवन सिंह इस दिन करेंगे नामांकन

Highlights काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए 9 मई को नामांकन करेंगे पवन सिंह पवन सिंह ने कहा, पीछे हटने का सवाल नहीं काराकाट लोकसभा में पवन को मिल रहा है अपार जनसमर्थन

Karakat Lok Sabha Seat: काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी फिल्म जगत के दिग्गज कलाकार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस बात का संकेत तो उन्होंने कुछ दिनों पहले दे दिया था। वह बीते दिनों पहले काराकाट लोकसभा में रोड शो करते हुए भी नजर आए थे। अब उनका नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पवन सिंह कह रहे हैं कि मां का आशीर्वाद लेकर एक बेटा निकला है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। पवन सिंह ने कहा कि यहां की जनता से जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, उसे पाकर मेरा मनोबल और बढ़ गया है।

Bihar, Rohtas: Independent candidate and singer Pawan Singh announces candidacy for the Karakat Lok Sabha seat, says, 'I will file my nomination on May 9th with my mother's blessings.' pic.twitter.com/9zn3aMxVCD