सुब्रमण्यम स्वामी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला, बोले- "पीएमओ मोदी की छवि गढ़ते समय, उन्हें 'किम जोंग उन' समझने की गलती न करे"

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए पीएमओ पर कसा तीखा तंज स्वामी ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का नाम लेते हुए पीएमओ को घेरा पीएमओ में बैठने वाले मोदी को उत्तर कोरिया के किम जोंग उन समझने की गलती न करें

दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उनके कार्यालय (पीएमओ) पर तीखा तंज कसा है। भाजपा में रहते हुए स्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के कई नेताओं के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने के लिए जाने जाते हैं और अक्सर ट्विटर पर भाजपा नेताओं के प्रति व्यंग्य भरा ट्वीट करते रहते हैं।

इसी क्रम में सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके दफ्तर को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का नाम लेते हुए घेरने का प्रयास किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा, " प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठने वाले मोदी की छवि को गढ़ते समय उत्तर कोरिया के किम जोंग उन समझने की गलती न करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की जन्म के समय बिछुड़े हुए जुड़वा बच्चों के रूप में फुसफुसाहट हो रही है।"

Image makers in PMO must be alert to Modi being mistaken for Kim jong Un of North Korea. There is a whisper going around Internationally to compare the two as twins separated at birth

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपने तीखे बयानों से भाजपा के नेताओं को ही कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। इससे पहले भी बीते 11 अप्रैल को उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने द हिंदू नाम के समाचार पत्र का हवाला देते हुए कहा था, "अमित शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित हैं, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह सरासर झूठ है या उनकी हिमालयी अज्ञानता है। वह किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं हैं। बेहतर होगा कि वो बम्बिनो की अवैध दोहरी नागरिकता पर काम करें।"

Today’s The Hindu headlines Amit Shah stating “Indian Borders are safe; can’t be violated”. This is a blatant lie or his Himalayan ignorance. Either way he does not deserve to be Home Minister. Or better he work on the illegal dual citizenship of Bambino