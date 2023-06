Watch: सिद्धारमैया ने 4 साल बाद विधान सौध में अपने ऑफिस के 'शापित' दरवाजे को खुलवाया

Highlights सीएम ने अपने कार्यालय के दक्षिणी दरवाजे को शनिवार को आवाजाही के लिए खुलवा दिया इससे पूर्व इस दरवाजे को अशुभ मानकर बर्षो तक बंद रखा गया था अतीत में किसी भी मुख्यमंत्री ने दक्षिणी द्वार खोलने की हिम्मत नहीं की थी

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विधान सौध स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के उस दक्षिणी दरवाजे को शनिवार को आवाजाही के लिए खुलवा दिया, जिसे ‘अशुभ’ मानकर वर्षों से बंद रखा गया था। अन्न भाग्य योजना को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने विधान सौध पहुंचे मुख्यमंत्री ने देखा कि दक्षिणी द्वार बंद है।

जब सिद्धरमैया ने अधिकारियों से इसके कभी न खोले जाने के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि दक्षिण द्वार को ‘अशुभ’ माना जाता है और इसलिए इसे कभी नहीं खोला गया। सिद्धरमैया कुछ देर तक दरवाजे के ठीक सामने खड़े रहे और फिर अधिकारियों को दरवाजा खोलने का निर्देश दिया।

#WATCH | Karnataka CM Siddaramaiah today entered his chamber in Vidhana Soudha using the 'West Door' which was earlier closed reportedly due to 'Vastu defects'#Bengalurupic.twitter.com/tH01p2APlj