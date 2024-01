PM Modi Cleans Kalaram Temple: कालाराम मंदिर में अलग अंदाज में दिखे पीएम मोदी, साफ सफाई, 'भजन-कीर्तन' और झांझ-मजीरे भी बजाए, देखें वीडियो

Highlights आज देश का मिजाज भी युवा है और देश का अंदाज भी युवा है। युवा होता है वो पीछे नहीं छूटता, पीछे नहीं चलता वो स्वयं लीड करता है। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत फ्रंट से लीड कर रहा है।

PM Modi Cleans Kalaram Temple: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस बीच पीएम मोदी अलग अंदाज में दिखे। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहा है। साफ-सफाई के साथ कई काम किए। नासिक में रोड शो किया और मंदिर में पूजा-अर्चना कीं।

पीएम मोदी ने आह्वान किया था कि 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का और मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। देशवासियों से आग्रह फिर दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, श्रमदान करें।

