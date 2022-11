इंग्लैंड से भारत को मिली 10 विकेट की हार से नाराज हैं शशि थरूर, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया है। भारतीय क्रिकेट टीम से नाराज हैं शशि थरूर।

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ इंग्लैंड की एकतरफा जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारतीय क्रिकेट टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है जबकि इंग्लैंड और पाकिस्तान इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए 13 नवंबर को आमने-सामने होंगे। भारत की हार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शशि थरूर ने कहा कि उन्हें परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन भारत आज कैसे नहीं दिखा।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "मुझे भारत की हार से कोई फर्क नहीं पड़ता: जीत और हार खेल का हिस्सा हैं। लेकिन मुझे इस बात से ऐतराज है कि भारत आज दिखाई नहीं दिया है।" कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया इंग्लैंड द्वारा एडिलेड ओवल में 16 ओवर में बिना विकेट खोए 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के बाद आई। बता दें कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए थे।

I don’t mind India losing: victory & defeat are part of sports. But I do mind India not showing up today. #T20WorldCup