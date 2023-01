प्रशांत भूषण के पिता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का निधन, 97 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

नई दिल्ली: पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण का मंगलवार को निधन हो गया। वे 97 साल के थे। शांति भूषण पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। शांति भूषण ने दिल्ली में अपने निवास पर आखिरी सांस ली।

Former Law Minister and Senior Advocate Shanti Bhushan passes away.



