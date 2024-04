NOTA को अधिकतम वोट मिले तो क्या होगा? चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Highlights नोटा नियम में बदलाव की याचिका पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस याचिका में नोटा को अधिकतम वोट मिलने पर चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की गई है साथ ही ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में नए सिरे से चुनाव कराने का भी आह्वान किया गया है

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किया, जिसमें इस आशय के नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि यदि नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) को बहुमत मिलता है, तो विशेष निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव को रद्द घोषित कर दिया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में शून्य और नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा।

याचिका में यह कहते हुए नियम बनाने की भी मांग की गई है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को पांच साल की अवधि के लिए सभी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा और नोटा को "काल्पनिक उम्मीदवार" के रूप में उचित और कुशल रिपोर्टिंग/प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा।

भारत में यदि कोई मतदाता किसी विशेष चुनाव में लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को अपना समर्थन देना चाहता है, तो उसके पास नोटा का चयन करने का विकल्प होता है। यह विकल्प मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सूचीबद्ध सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की शक्ति देता है।

Supreme Court issues notice to ECI on a plea seeking direction to frame rules to the effect that if NOTA gets a majority, the election held in the particular constituency shall be declared null and void and a fresh election shall be conducted to the constituency.



