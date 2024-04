Narendra Modi In Araria: 'आरजेडी-कांग्रेस के राज में पोलिंग बूथ, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे', चुनावी सभा में बोले मोदी

Highlights पीएम मोदी ने अररिया लोकसभा क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित किया पीएम ने कहा की आरजेडी-कांग्रेस के इंडी गठबंधन को न देश के संविधान की परवाह है और न ही लोकतंत्र की परवाह है यह लोग ईवीएम पर लोगों को गुमराह करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को गहरा झटका दिया है

Narendra Modi In Araria: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने अररिया लोकसभा क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मैथिली में बोलकर की। उन्होंने कहा कि देश के कोने-कोने से एक ही आवाज सुनाई पड़ रही है फिर एक बार मोदी सरकार। आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। यह लोकतंत्र का महापर्व है। पीएम मोदी ने आगे इंडी गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा है।

#WATCH | Bihar: Addressing a public rally in Araria, PM Narendra Modi says, "... In my third term, I will make bigger decisions in your and also in the national interest." pic.twitter.com/LoH5rll0oi