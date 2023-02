संजय राउत ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा, "मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है लेकिन हम एकजुट हैं"

Highlights मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर संजय राउत हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर संजय राउत ने कहा कि मनीष की गिरफ्तारी बताती है कि केंद्र विपक्ष को चुप कराने में लगा हुआ है कल अगर भाजपा की सरकार नहीं रही और उनकी गिरफ्तारी हुई तो कौन करेगा मदद

मु्ंबई: आबकारी नीति के संबंध में सीबीआई द्वारा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हुई गिरफ्तारी को लेकर न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि विपक्ष के कई अन्य दल भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्षी हमले के क्रम में अब उद्धव सेना के सांसद संजय राउत भी आगे आये हैं और उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ की गई कार्रवाई दिखाती है कि केंद्र विपक्ष को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम उनके (मनीष सिसोदिया) के साथ खड़े रहेंगे।

इससे पहले भी जब कल देर शाम सीबीआई ने शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का ऐलान किया था तो संजय राउत ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, "जिस तरह से बीजेपी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। मुझे डर है कि भविष्य में भाजपा नेताओं का क्या होगा, जब वो सत्ता से बाहर होंगे। क्या होगा यदि उन्हें भी इसी तरह परेशान और गिरफ्तार किया जाएगा, तब उनकी मदद के लिए कौन आएगा?"

The way BJP is arresting Opposition Leaders, I dread, what will happen to BJP leaders in future when they will be out of power. What if they are similarly persecuted/arrested? Who will come to their help? @ArvindKejriwal@OfficeofUT#ManishSisodiaArrestedpic.twitter.com/PgSB7xN3W1