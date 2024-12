Sambhal: संभल में खोले गए प्राचीन मंदिर के पास हिंदू देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां मिलीं

Highlights संभल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्रीश चंद्र ने कहा कि ये मूर्तियां कुआं खोदने के दौरान मिलीं उन्होंने कहा, यहां भगवान गणेश की एक मूर्ति है, दूसरी भगवान कार्तिकेय की प्रतीत होती है मंदिर के फिर से खुलने के बाद, इसके परिसर की और सफाई की गई

संभल:उत्तर प्रदेश के संभल में शनिवार को खोले गए नए प्राचीन हिंदू मंदिर के पास से अधिकारियों ने सोमवार को तीन मूर्तियाँ बरामद हुई हैं। संभल में शिव-हनुमान मंदिर को 14 दिसंबर को फिर से खोला गया है, जो कथित तौर पर 1978 के बाद पहली बार है। तीन टूटी हुई मूर्तियों को हाथ में पकड़े हुए, संभल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्रीश चंद्र ने कहा कि ये मूर्तियां कुआं खोदने के दौरान मिलीं।

उन्होंने कहा, "यहां भगवान गणेश की एक मूर्ति है, दूसरी भगवान कार्तिकेय की प्रतीत होती है, अधिक जानकारी ली जा रही है। कुएं में मलबा और मिट्टी थी। जब इसे खोदा गया तो मूर्तियां मिलीं...क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया गया है ताकि खुदाई सुचारू रूप से की जा सके।"

भक्तों ने सोमवार को संभल में नए खोजे गए मंदिर की दीवारों पर 'ओम नमः शिवाय' और 'हर हर महादेव' के नारे भी लिखे, जो 24 नवंबर को एक मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण को लेकर भड़की हिंसा के बाद से तनावपूर्ण है।

मंदिर के फिर से खुलने के बाद, इसके परिसर की और सफाई की गई, और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ बिजली कनेक्शन बहाल किए गए। रविवार को संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) राजेंद्र पेंसिया ने बाबा के दर्शन किए और नए बनाए गए मंदिर में पूजा-अर्चना की।

इससे पहले, चल रहे तनाव के बीच, जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों से अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा के अनुसार, यह अभियान सार्वजनिक क्षेत्रों में अतिक्रमण को लक्षित करता है और पिछले दो महीनों से चंदौली में भी सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "अतिक्रमण विरोधी अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाना है। चंदौली में भी पिछले दो महीनों से इसी तरह का अभियान चल रहा है। इसके अलावा, संभल में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चल रहा है।" 24 नवंबर को संभल में मुगलकालीन मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी, जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हो गई। हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

