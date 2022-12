COVID-19: दुनियाभर में बढ़ते मामलों के बीच देश के अलग-अलग एयरपोर्ट्स में रैंडम कोविड टेस्टिंग शुरू

Highlights देश में कोविड-19 के 196 नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,428 भारत में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,77,302 हो गई है बीते 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में चार मामलों की वृद्धि दर्ज की गई

नई दिल्ली: दुनियाभर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में भी कोरोना से बचाव की कवायद तेज हो गई है। देश के विभिन्न हवाई अड्डों में कोरोना की रैंडम टेस्टिंग शुरु हो गई है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया, वैश्विक स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों पर रैंडम COVID-19 परीक्षण शुरू हो गया है।

देश में कोविड-19 के 196 नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,428 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को अद्यतन आंकड़ों से यह जानकारी मिली। भारत में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,77,302 हो गई है। सुबह आठ बजे तक अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक केरल द्वारा मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान किए जाने के दौरान दो और मौतों की पुष्टि किए जाने के बाद महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,30,695 हो गया है।

मंत्रालय के मुताबिक, दैनिक संक्रमण दर 0.56 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि साप्ताहित संक्रमण दर 0.16 प्रतिशत थी। उसने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान कुल 35,173 नमूनों की जांच की गई। मंत्रालय के मुताबिक, उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.01 प्रतिशत है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.80 फीसदी हो गई है।

Random COVID-19 testing has started at various airports across the country in the wake of rising cases of #COVID globally. pic.twitter.com/pfQeUSWgcA