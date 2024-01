Ram Lalla Pran Pratishtha: राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा, पीएम मोदी ने पूजा की संपन्न

Highlights राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा की संपन्न पूजा में पीएम मोदी के साथ मोहन भागवत भी शामिल हुए हैं।

Ram Lalla Pran Pratishtha:राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र मंत्र उच्चारण के बीच रामलला को गर्भगृह में विराजमान कर दिया है। प्रधानमंत्री के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस पूजा में शामिल रहें। सनातन धर्म के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि-विधान के साथ किया गया है।

मालूम हो कि अयोध्या में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी सोमवार को दोपहर में मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और अनुष्ठान शुरू किए। नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर तक मोदी पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे और गर्भगृह में प्रवेश किया। गर्भगृह में मोदी ने पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ भी मौजूद हैं।

#WATCH | PM Narendra Modi offers prayers to Ram Lalla. The idol was unveiled at the Ram Temple in Ayodhya during the pranpratishtha ceremony.#RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/bHvY3L4Ynk — ANI (@ANI) January 22, 2024

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मध्यान्ह में साढ़े बारह बजे (12-29) बजे रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अद्भुत योग में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकेंड का समय निर्धारित किया गया है।

इस दौरान कार्यक्रम में कई अतिथिगण मौजूद रहें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुभ मुहूर्त के अनुसार 84 सेकंड में हुआ है। आज भारत समेत पूरे विश्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भक्ति भाव और जश्न का माहौल है।

#WATCH | First visuals of the Ram Lalla idol at the Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya pic.twitter.com/E0VIhkWu4g — ANI (@ANI) January 22, 2024

इस दौरान कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेता मौजूद हैं। साथ ही फिल्म जगत, खेल जगत और उद्योग जगत से कई बड़े लोग आज अयोध्या में मौजूद हैं। प्रतिष्ठित की गई 51 इंच ऊंची राम लल्ला की मूर्ति को मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। मूर्ति में भगवान विष्णु के सभी दस अवतारों, भगवान हनुमान जैसे हिंदू देवताओं और अन्य प्रमुख हिंदू धार्मिक प्रतीकों की नक्काशी भी शामिल है।

श्री रामलला सरकार के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से सीधा प्रसारण



LIVE Webcast of Prana Pratishtha Mahotsav of Shri Ramlalla Sarkar, from Shri Ram Janmabhoomi Mandir complex. https://t.co/YL3bPjrwcX — Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) January 22, 2024

इस बीच, अयोध्या को भगवा झंडों, भगवान राम के विशाल कटआउट और भगवान राम से संबंधित धार्मिक नारों वाले पोस्टरों से सजाया गया है। प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राम मंदिर 23 जनवरी से भक्तों और तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा।

