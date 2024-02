Rajya Sabha Election 2024: रायबरेली सीट छोड़ रहीं सोनिया गांधी!, राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगी, इंदिरा गांधी के बाद राज्यसभा में प्रवेश करने वाली गांधी परिवार की दूसरी सदस्य

Highlights सोनिया गांधी 1999 से लगातार लोकसभा सदस्य हैं। रायबरेली लोकसभा संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इंदिरा गांधी के बाद राज्यसभा में प्रवेश करने वाली गांधी परिवार की दूसरी सदस्य होंगी।

Rajya Sabha Election 2024: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से इस्तीफा देंगी! कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल आज कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य कारणों से राज्यसभा में जाने का फैसला किया है। अपने लोकसभा क्षेत्र का नियमित दौरा करना मुश्किल हो रहा था। नामांकन दाखिल के समय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। राज्यसभा चुनाव 27 फरवरी को होना है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के राज्यसभा से नामांकन का स्वागत किया और कहा कि सोनिया हमेशा राजस्थान से जुड़ी रही हैं। हम कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में सोनिया गांधी जी की घोषणा का हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने प्रधान मंत्री का पद त्याग दिया।

VIDEO | Former Congress president Sonia Gandhi arrives at Jaipur airport. She will file her nomination papers for the upcoming Rajya Sabha polls from Rajasthan later today. pic.twitter.com/20iY3NBxeP