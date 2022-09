दिल्लीः बदल जाएगा ऐतिहासिक राजपथ का नाम, अब कहिएगा ‘कर्तव्यपथ’, जानें सबकुछ

Highlights पीएम आवास स्थित है, उसका नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश काल की याद दिलाने वाले नामों और प्रतीकों को हटाने का फैसला किया है। सात सितंबर को एनडीएमसी ने नाम बदलने के लिए विशेष बैठक बुलाई है।

नई दिल्लीः सरकार ने दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर ‘कर्तव्य पथ’ करने की योजना बनाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के पूरे हिस्से को अब कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा।

15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंग्र मोदी ने औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़े प्रतीकों को खत्म करने पर जोर दिया था। नौसेना ने पिछले हफ्ते देश के पहले होममेड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लॉन्च के दौरान अपना पताका बदल दिया था।

