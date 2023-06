मणिपुर हिंसा की भेट चढ़ा आरके रंजन सिंह का घर, भीड़ ने लगाई आग तो केंद्रीय मंत्री बोले- "हिंसा करने वाले इंसानियत के दुश्मन"

Highlights केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के आवास में उपद्रवियों ने आग लगा दी। राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि हिंसा करने वाले लोग मनावता के दुश्मन है 3 मई से मणिपुर में हिंसा हो रही है

इम्फाल: भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में महीनों से हिंसा का सिलसिला अब भी जारी है। राज्य में हिंसा के कारण अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है वहीं कई लोग बेघर हो गए हैं।

हिंसा की आग इतनी विकराल हो गई है कि अब इसमें राजनीतिक दलों के नेता भी चपेट में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार को केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के घर को भीड़ ने अपना निशाना बनाया और आग लगा दी।

कल देर रात रंजन सिंह के घर में आग लगी जिसमें पूरा घर जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि इस घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था।

अपने आवास के भीड़ द्वारा जलाए जाने पर केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा, "कल रात जो कुछ हुआ उसे देखकर बेहद दुख हुआ। मुझे बताया गया कि 50 से अधिक बदमाशों ने रात करीब 10 बजे मेरे घर पर हमला किया। भूतल और पहली मंजिल को नुकसान पहुंचाया गया है। मेरा निवास। उस दौरान न तो मैं या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मौजूद था। शुक्र है कि कोई घायल नहीं हुआ।"

I am currently in Kerala for official work. Thankfully, nobody got injured last night at my Imphal home. The miscreants came with petrol bombs and damage has been done to the ground floor and first floor of my home: Mos MEA Rajkumar Ranjan Singh to ANI