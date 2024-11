VIDEO: राजदीप सरदेसाई ने उद्धव ठाकरे का स्क्रिप्टेड इंटरव्यू लेने के भाजपा के आरोपों पर दिया जवाब

Highlights सरदेसाई ने उद्धव ठाकरे के साथ "स्क्रिप्टेड इंटरव्यू" आयोजित करने के आरोपों का जवाब दिया उन्होंने कहा कि वह "दुखी हैं, लेकिन दक्षिणपंथी आईटी सेल से बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं 19 सेकंड की इसी क्लिप को भाजपा समर्थकों ने खूब शेयर किया और आरोप लगाया कि यह इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था

नई दिल्ली: वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने सोमवार को भाजपा नेताओं द्वारा शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे के साथ "स्क्रिप्टेड इंटरव्यू" आयोजित करने के आरोपों का जवाब दिया। सरदेसाई ने कहा कि वह "दुखी हैं, लेकिन दक्षिणपंथी आईटी सेल से बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं।" राजदीप ने एक्स से बात करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट को संबोधित किया, जिसमें कहा गया था कि उद्धव ठाकरे के साथ उनका साक्षात्कार "स्क्रिप्टेड" था, जो 19 सेकंड की क्लिप पर आधारित था, जिसे पूरी तरह से संदर्भ से बाहर लिया गया था।

अपना बचाव करते हुए सरदेसाई ने स्पष्ट किया कि साक्षात्कार में उद्धव ठाकरे द्वारा संदर्भित "क्लिप" अमरावती के एक किसान के परिवार की कहानी से संबंधित थी, जिसकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया, "जब यह कहानी प्रसारित हुई, तो कई व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो गई।" सरदेसाई ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे के कार्यालय ने वीडियो का लिंक मांगा, तो उन्होंने इसे उनके साथ साझा किया। राजदीप ने भी पूरा साक्षात्कार लिंक साझा किया और कहा, "अगर इसे 'स्क्रिप्टेड' कहा जाता है, तो भगवान हमारी मदद करें।"

