Rajasthan Political Crisis: सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट, कहा-मेरा फोकस राजस्थान 2023 चुनाव पर, जानें और क्या बोले

नई दिल्लीः राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। आज ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी से मिले। पायलट ने कहा कि राजस्थान के सन्दर्भ में जो भी फैसला करना होगा, वो वो ही लेंगी। मुझे विश्वास है कि अगले 12-13 महीनों में हम अपनी मेहनत से एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।

राजस्थान कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने कहा कि सोनिया गांधी से हमने बात की है। उन्होंने हमारी सारी बातों को सुना। हम सब चाहते हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव हम मिलकर लड़े। हमें यकीन है कि हम दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मेरी पहली प्राथमिकता राजस्थान है।

